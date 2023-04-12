Попов — о Дзюбе: «Нормальный человек так не поступил бы»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о решении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы не жать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ, который завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

Эксперт осудил поступок футболиста, отметив, что такое поведение — в стиле Дзюбы.

«Поступок Дзюбы — плохой, об остальном не мне судить. Нормальный человек так не поступил бы. Когда к тебе идёт человек и тянет руку, можно же просто подойти и сказать: «Я не хочу с тобой» здороваться», а не просто уходить», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На данный момент «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 22 матчах.