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«Бешикташ» отказался от Баринова

12 Апреля 2023 • 15:17 Комментировать

Джейхун Казанчи, который занимает должность генерального директора «Бешикташа», ответил на вопрос по поводу возможного летнего трансфера Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Мы больше не заинтересованы в Баринове. Решено не пытаться осуществить этот трансфер летом. Новых предложений по игроку точно не будет», - высказался Казанчи, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Накануне в прессе появилась информация о том, что провернуть летний трансфер Баринова «Бешикташу» может помочь «Газпром».

Дмитрий Баринов является капитаном «Локомотива». Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего полузащитника в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов трансферы футбола - лето 2023 Джейхун Казанчи
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