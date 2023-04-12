«Бешикташ» отказался от Баринова

Джейхун Казанчи, который занимает должность генерального директора «Бешикташа», ответил на вопрос по поводу возможного летнего трансфера Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Мы больше не заинтересованы в Баринове. Решено не пытаться осуществить этот трансфер летом. Новых предложений по игроку точно не будет», - высказался Казанчи, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Накануне в прессе появилась информация о том, что провернуть летний трансфер Баринова «Бешикташу» может помочь «Газпром».

Дмитрий Баринов является капитаном «Локомотива». Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего полузащитника в 9 миллионов евро.