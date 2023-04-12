Нигматуллин — о возможном переходе Лантратова в «Зенит»: «Ему нужно играть за «Локомотив»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к голкиперу «железнодорожников» Илье Лантратову.

Эксперт считает, что такая сделка маловероятна, выразив мнение, что сейчас 27-летнему футболисту не стоит менять команду, так как он совсем недавно перешёл в «Локомотив» из «Химок».

«Лантратов только недавно пошёл на повышение из «Химок» в «Локомотив». И сразу же менять команду – это выглядит не совсем правильным. Мне кажется, что Лантратов пришёлся ко двору в «Локомотиве», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лантратов провёл за «Локомотив» семь матчей, пропустил 10 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. После 22 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.