Радимов считает, что судьи помогают «Спартаку»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов, который сейчас работает в питерском клубе, считает, что судьи помогают «Спартаку». По мнению Радимова, встреча «красно-белых» с представителями судейского корпуса, состоявшаяся в прошлом месяце, не прошла даром. Свои мысли бывший игрок изложил в телеграм-канале.

Радимов привёл три события с датами: закрытую встречу «Спартака» с руководителями судейского корпуса (17 марта), слова Зарема Салиховой о том, что «судья хорошо поработал» после поражения «Спартака» от «Урала» (4 апреля) и решение ЭСК о двух ошибках в пользу «Спартака» в матч с «Динамо» (11 апреля).

«Совпадение? Не думаю!» - написал Радимов в конце текста.

Судья дважды грубо ошибся в пользу «Спартака»: Вердикт ЭСК РФС по дерби