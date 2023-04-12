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Радимов считает, что судьи помогают «Спартаку»

12 Апреля 2023 • 14:19 Комментировать (2)

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов, который сейчас работает в питерском клубе, считает, что судьи помогают «Спартаку». По мнению Радимова, встреча «красно-белых» с представителями судейского корпуса, состоявшаяся в прошлом месяце, не прошла даром. Свои мысли бывший игрок изложил в телеграм-канале.

Радимов привёл три события с датами: закрытую встречу «Спартака» с руководителями судейского корпуса (17 марта), слова Зарема Салиховой о том, что «судья хорошо поработал» после поражения «Спартака» от «Урала» (4 апреля) и решение ЭСК о двух ошибках в пользу «Спартака» в матч с «Динамо» (11 апреля).

«Совпадение? Не думаю!» - написал Радимов в конце текста.

Судья дважды грубо ошибся в пользу «Спартака»: Вердикт ЭСК РФС по дерби

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов ЭСК РФС
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Комментарии (2)
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ингерман
12 Апреля 2023 в 14:30
адназначна
nadezhda
12 Апреля 2023 в 14:36
Вместе с Булановым бухал?Даже без ошибок написать не можешь!
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