Дзюба: «Слуцкий — один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей дружбе с бывшим тренером ЦСКА и «Рубина» Леонидом Слуцким.

34-летний футболист назвал Слуцкого своим близким другом, отметив, что их с тренером объединяет юмор.

«В моей жизни очень больше значение имеет юмор. Это моё расслабление. Слуцкий — один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Локомотива».

Также Дзюба признался, что был готов перейти прошлым летом в «Рубин», если бы у него не возник вариант с отъездом в Турцию. Напомним, что тогда казанскую команду возглавлял Слуцкий и, как признаётся футболит, он был бы рад помочь своему другу.

Текущий сезон нападающий начинал в клубе «Адана Демирспор», однако покинул турецкую команду в ноябре прошлого года, проведя в её составе всего пять матчей. В феврале Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», в футболке которого уже успел провести семь игр и забить в них шесть голов.