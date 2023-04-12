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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыт срок контракта Рахимова с «Рубином»

12 Апреля 2023 • 13:41 Комментировать

Стали известны условия трудового соглашения, которое заключил Рашид Рахимов с казанским «Рубином». О деталях сделки рассказал спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.

«Срок контракта Рахимова - три месяца и еще год - следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Если выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в Премьер-лиге», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее с поста главного тренера команды был уволен Юрий Уткульбаев.

В нынешнем сезоне «Рубин» выступает Первой лиге российского футбола. После 26 туров казанская команда с 47 баллами располагается на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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