Раскрыт срок контракта Рахимова с «Рубином»

Стали известны условия трудового соглашения, которое заключил Рашид Рахимов с казанским «Рубином». О деталях сделки рассказал спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.

«Срок контракта Рахимова - три месяца и еще год - следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Если выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в Премьер-лиге», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее с поста главного тренера команды был уволен Юрий Уткульбаев.

В нынешнем сезоне «Рубин» выступает Первой лиге российского футбола. После 26 туров казанская команда с 47 баллами располагается на второй позиции.