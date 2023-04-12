Точилин войдёт в тренерский штаб «Сочи»

Тренерский штаб Дмитрия Хохлова в «Сочи» пополнит Александр Точилин. В обозримом будущем об этом будет объявлено официально, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, что Хохлов принял «Сочи» после резкого ухода с поста главного тренера Курбана Бердыева. Под руководством опытного специалиста «барсы» провели всего лишь пять матчей в Премьер-лиге (две победы, три поражения).

На текущий момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда готовится к домашнему матчу против «Краснодара», который пройдёт в ближайшую субботу, 15 апреля.