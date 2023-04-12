Дуду считает, что Газзаев мог бы тренировать «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

Дуду, который выступал за ЦСКА в 2005-2008 годах, высказался о Валерии Газзаеве. Бразилец ответил на вопрос, мог ли в своё время Газзаев работать в европейских грандах вроде «Реала» или «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в 2005 году ЦСКА под руководством Газзаева удалось выиграть Кубок УЕФА. Тогда в финале «армейцы» обыграли «Спортинг» со счётом 3:1.

«Да, конечно, он смог бы тренировать в клубах, которые вы назвали [«Реал» и «Манчестер Юнайтед»], ведь Газзаев - величайший тренер в истории ЦСКА. Думаю, он добился бы успеха не только в России. Очень умный тренер», - сказал Дуду, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов. Команда занимает четвёртое текущее место в Премьер-лиге.