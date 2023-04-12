Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Спартак» и другие клубы всегда нам завидовали»

Экс-игрок ЦСКА Дуду дал комментарий по поводу известной кричалки «Это Гинер всё купил». В своё время слухи, что «армейцам» помогают арбитры.

«Это точно неправда, наш клуб никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженными, а «Спартак» и другие клубы России всегда нам завидовали, так как не могли победить нас на поле. Просто завидовали и всё, у них было ноль шансов против нас», - сказал Дуду в ходе интервью для «РБ Спорт».

Дуду выступал за ЦСКА в 2005-2008 годах. Тогда бразилец провёл 107 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов.

Сейчас ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 15 апреля – против «Урала» на поле соперника.