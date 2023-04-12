Дзюба выбрал свой самый важный гол за «Локомотив»

В пяти матчах Премьер-лиги за «Локомотив» форвард Артём Дзюба записал на свой счёт шесть голов. В интервью клубной пресс-службе 34-летний футболист не смог выбрать самый красивый свой гол. При этом Дзюба всё же смог выделить один из результативных ударов – по важности.

«Если брать по важности, по эмоциональности, то гол «Краснодару», наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный - это прям нечто особенное», - слова Дзюбы приводятся на сайте «Локомотива».

«Локомотив» сейчас располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 16 апреля. В этот день «железнодорожники» сыграют против «Оренбурга» на выезде.