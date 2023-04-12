Дьяков верит, что «Ростов» может победить «Зенит»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался насчет грядущей встречи подопечных Валерия Карпина с петербургским «Зенитом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Верю ли, что «Ростов» может победить «Зенит»? Всё может быть, за это мы и любим футбол. Всё непредсказуемо. Да, «Зенит» - фаворит, но может быть всё», - приводит слова Виталия Legalbet.

Матч «Ростова» против «Зенита» состоится в воскресенье, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров чемпионата России команда Карпина занимает второе место, отставая от подопечных Семака на девять баллов.