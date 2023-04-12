Агент Мантуана высказался о трансфере бразильца в «Зенит»

Петербургский «Зенит» не вел переговоров с бразильским «Коринтиансом» о выкупе полузащитника Густаво Мантуана. Об этом рассказал представитель футболиста Луис Фернандо Гарсия.

«Эта информация - фейк. Мы не говорили с «Коринтиансом» о возможном выкупе Мантуана», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее в СМИ сообщалось, что петербургский клуб готов выделить на выкуп бразильца 2-3 миллиона евро.

Аренда Густаво рассчитана до конца нынешнего сезона. 21-летний южноамериканец провел за «Зенит» 23 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.