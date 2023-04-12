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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «И Роналду с Месси не забивают все свои моменты»

12 Апреля 2023 • 12:56 Комментировать

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба признался, что мог превратить дубль в хет-трик в недавнем матче Премьер-лиги против «Пари НН», если бы не определённый дискомфорт, который он ощущал. В то же время 34-летний футболист отметил, что даже великие футболисты не реализовывают все свои шансы.

«За хет-триком можно было погнаться, если бы я был полностью готов. К тому же, был полумоментик, но я решил поделиться с Серёжей, потому что дорогу молодым нужно везде давать. Я сделал ему передачу, но, к сожалению, он не забил. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Криштиану Роналду с Месси не забивают все свои моменты», - сказал Дзюба, чьи слова приводятся на сайте «Локомотива».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. С тех пор форвард провёл за московскую команду в чемпионате России пять матчей. В них Артём записал на свой счёт шесть голов.

«Локомотив» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 16 апреля – против «Оренбурга» на выезде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Криштиану Роналду Лионель Месси Артём Дзюба
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