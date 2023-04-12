В «Локомотиве» прокомментировали новость об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву

Спортивный директор столичного «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего команды Ивана Игнатьева в израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).

«Михаил Михайлович сказал, что все трансферы будем обсуждать в конце сезона. Он знает об этом. И его агент знает об этом», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Игнатьев пополнил ряды «Локомотива» летом прошлого года на правах свободного агента. С 24-летним футболистом был подписан краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Иван провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя голами и двумя асисстами.