В «Локомотиве» рассказали, когда вернутся Изидор и Фассон

Футбольный функционер Дмитрий Ульянов, занимающий пост главного тренера московского «Локомотива», высказался о сроках возвращения травмированных нападающего Вильсона Изидора и защитника Лукаса Фассона.

«Фассон и Изидор? Ждем их в ближайшее время», - передает слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фассон присоединился к «железнодорожникам» летом прошлого года, но затем получил травму крестов.

Изидор играет за «Локо» с января 2022 года. В текущем сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре ассиста в 17 матчах. Он восстанавливается после повреждения колена.