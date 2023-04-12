Макаров: «В нашем чемпионате не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о своём желании стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Если с каждым сезоном я чувствую, что расту и прогрессирую — то почему бы и нет? Тем более в нашем чемпионате не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром», — сказал Макаров в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем розыгрыше РПЛ Макаров провёл 20 матчей и забил четыре мяча. Самым результативным сезоном 25-летнего футболиста на сегодняшний день остаётся розыгрыш-2020/2021, когда Макаров выступал за «Рубин» и забил семь голов в 28 встречах.

Действующий контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Макарова сейчас оценивается в 5 миллионов евро.