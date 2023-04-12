Газзаев: «Руководство «Химок» издевается над игроками»

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подверг критике руководство подмосковных «Химок». Накануне стало известно, что пост главного тренера команды занял Андрей Талалаев.

«Руководство издевается над футболистами. Такие решения нужно принимать обдуманно и взвешенно. Как можно сменить пять тренеров? Пора записывать «Химки» в Книгу рекордов Гиннесса», - передает слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Химки» тренировали Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Ринат Билялетдинов.

После 22 туров Премьер-лиги команда набрала 13 очков и занимает предпоследнее место в таблице.