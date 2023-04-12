«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о трансфере Кофрие

Французский «Клермон», за который выступает защитник Максимилиано Кофрие, пока не может договориться с московским «Спартаком» о выкупе футболиста.

Как отмечает Metaratings.ru, французы не могут прийти к согласию как с руководством «красно-белых», так и с самим игроком. При этом шансы на возвращение Максимилиано в Россию оцениваются очень низко. Если не получится договориться с «Клермоном», агент будет подыскивать Кофрие другие варианты в Европе.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Максимилиано провел 18 поединков. Трудовое соглашение защитника со «Спартаком» рассчитано до середины 2025 года.