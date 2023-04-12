Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Макаров заявил о желании поиграть в Европе

12 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.04 14:00

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров признался, что хотел бы в будущем выступать в Европе.

«С каждым годом чувствую больше уверенности и мне становится легче. Два года назад было тяжелее, чем сейчас. Хочется повысить уровень, я хочу ещё в Европе поиграть», — сказал Макаров в программе «Футбол России» на телеканале Россия 24.

Действующий контракт Макарова с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 28 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Макаров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
12:10 · Россия. Премьер-лига
Макаров: «В нашем чемпионате не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Руководство «Химок» издевается над игроками»
11:54 · Россия. Первая лига
Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Рахимова в «Рубине»
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о трансфере Кофрие
11:36 · Россия. Премьер-лига
Макаров заявил о желании поиграть в Европе
11:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили, вернётся ли Геркус
11:29 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выбрал между Санкт-Петербургом и Москвой
11:23 · Россия. Премьер-лига
Гбане: «У Гогниева были великолепные идеи, мне грустно от того, что он ушёл»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Уткина
10:49 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил об уходе Уткульбаева официально
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ренан неправильно назвал главного соперника «Зенита»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Гайич назвал разнозначными победы над «Зенитом» и «Химками»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Мантуана
09:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» отреагировал на интерес «Реала»
Все новости
Рекомендуем