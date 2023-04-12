Макаров заявил о желании поиграть в Европе

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров признался, что хотел бы в будущем выступать в Европе.

«С каждым годом чувствую больше уверенности и мне становится легче. Два года назад было тяжелее, чем сейчас. Хочется повысить уровень, я хочу ещё в Европе поиграть», — сказал Макаров в программе «Футбол России» на телеканале Россия 24.

Действующий контракт Макарова с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 28 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.