В «Локомотиве» ответили, вернётся ли Геркус

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб экс-гендиректора команды Ильи Геркуса. Недавно стороны провели втречу.

«Мы встретились и обменялись впечатлениями о текущем состоянии российского клубного футбола. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается», - передает слова Нагорных издание Sport24.

В настоящий момент пост генерального директора «Локомотива» занимает Владимир Леонченко.

По итогам 22 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 25 баллов и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.