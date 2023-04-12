Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба выбрал между Санкт-Петербургом и Москвой

12 Апреля 2023 • 11:29 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», высказался о Санкт-Петербурге и Москве.

«Петербург - красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире», - передает слова 34-летнего бомбардира пресс-служба «железнодорожников».

В последнем матче «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Зенита» со счетом 1:2. После этой игры москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице, а питерцы уверенно лидируют.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел пять матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
12:10 · Россия. Премьер-лига
Макаров: «В нашем чемпионате не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Руководство «Химок» издевается над игроками»
11:54 · Россия. Первая лига
Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Рахимова в «Рубине»
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о трансфере Кофрие
11:36 · Россия. Премьер-лига
Макаров заявил о желании поиграть в Европе
11:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили, вернётся ли Геркус
11:29 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выбрал между Санкт-Петербургом и Москвой
11:23 · Россия. Премьер-лига
Гбане: «У Гогниева были великолепные идеи, мне грустно от того, что он ушёл»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Уткина
10:49 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил об уходе Уткульбаева официально
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ренан неправильно назвал главного соперника «Зенита»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Гайич назвал разнозначными победы над «Зенитом» и «Химками»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Мантуана
09:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» отреагировал на интерес «Реала»
Все новости
Рекомендуем