Дзюба выбрал между Санкт-Петербургом и Москвой

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», высказался о Санкт-Петербурге и Москве.

«Петербург - красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире», - передает слова 34-летнего бомбардира пресс-служба «железнодорожников».

В последнем матче «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Зенита» со счетом 1:2. После этой игры москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице, а питерцы уверенно лидируют.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел пять матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.