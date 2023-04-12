Агент рассказал о восстановлении Уткина

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы хавбека «Ростова» Даниила Уткина, поведал о восстановлении своего клиента после травмы.

«Восстановление проходит нормально. Он начал беговые упражнения, в ближайшее время будет тренироваться в общей группе. Сможет ли сыграть с «Зенитом»? Посмотрим. Надеюсь, что да», - рассказал Бердышев в интервью «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Даниил принял участие в 28 поединках «Ростова» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Следующий матч «жёлто-синие» проведут на своем поле против петербургского «Зенита» 16 апреля.