Гайич назвал разнозначными победы над «Зенитом» и «Химками»

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич в интервью журналистам высказался о недавней победе над подмосковными «Химками» в рамках 22-го тура чемпионата России. «Армейцы» выиграли со счетом 3:0.

«Каждый матч - сложный. Три очка в матчах с «Зенитом» и с «Химками» - одно и то же. Нам удалось сделать это. Мы продолжаем играть», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После 22 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Владимира Федотова сыграют против екатеринбургского «Урала» на выезде.