Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Мантуана

Петербургский «Зенит» заинтересован в выкупе у бразильского «Коринтианса» вингера Густаво Мантуана. Как сообщается в телеграм-канале «Матч ТВ», руководство петербургского клуба готово выделить на выкуп игрока 2-3 миллиона евро.

При этом источник отмечает, что в случае продажи Мантуана бразильская сторонам сохранит 40% прав на 21-летнего футболиста.

Нападающий защищает цвета петербургского коллектива с лета прошлого года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Густаво провел 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.