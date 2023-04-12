Игрок «Зенита» отреагировал на интерес «Реала»

Бразильский защитник «Зенит» Роберт Ренан отреагировал на интерес к нему со стороны мадридского «Реала».

«Это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок», - приводятся слова южноамериканского футболиста в телеграм-канале «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Ренан перебрался в петербургский клуб в январе из бразильского «Коринтианса» в статусе свободного агента. Защитник принял участие в четырех поединках Российской премьер-лиги.

После 22 туров чемпионата России «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.