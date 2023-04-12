Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» отреагировал на интерес «Реала»

12 Апреля 2023 • 09:59 Комментировать

Бразильский защитник «Зенит» Роберт Ренан отреагировал на интерес к нему со стороны мадридского «Реала».

«Это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок», - приводятся слова южноамериканского футболиста в телеграм-канале «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Ренан перебрался в петербургский клуб в январе из бразильского «Коринтианса» в статусе свободного агента. Защитник принял участие в четырех поединках Российской премьер-лиги.

После 22 туров чемпионата России «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Роберт Ренан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
11:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили, вернётся ли Геркус
11:29 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выбрал между Санкт-Петербургом и Москвой
11:23 · Россия. Премьер-лига
Гбане: «У Гогниева были великолепные идеи, мне грустно от того, что он ушёл»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Уткина
10:49 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил об уходе Уткульбаева официально
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ренан неправильно назвал главного соперника «Зенита»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Гайич назвал разнозначными победы над «Зенитом» и «Химками»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Мантуана
09:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» отреагировал на интерес «Реала»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Дзюба нас-то с двухметровой высоты не видит, а уж о Семаке и разговора нет»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Если бы «Локо» победил, то Дзюба пожал бы руку Семаку»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Зенит»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Ренан: «Когда я был маленьким, папа пытался научить меня читать рэп»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России
Все новости
Рекомендуем