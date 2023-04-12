Овчинников: «Дзюба нас-то с двухметровой высоты не видит, а уж о Семаке и разговора нет»

Известный российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Напомним, 34-летний футболист не пожал руку главному тренеру петербургской команды Сергею Семаку, под руководством которого ранее выступал за «сине-бело-голубых».

«Дзюба же сказал: он не видел, что Семак шёл к нему с приветствием. Какой рост у Дзюбы? Под два метра? Он нас-то с двухметровой высоты не видит. А уж о Семаке и разговора нет», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Также Овчинников считает, что Семаку необходимо было подумать перед тем, как приветствовать своего экс-подопечного после поражения «Локомотива».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. После 22 туров РПЛ «железнодорожники» набрали 25 очков и расположились на 11-м месте турнирной таблицы.