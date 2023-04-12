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Чернышов: «Если бы «Локо» победил, то Дзюба пожал бы руку Семаку»

12 Апреля 2023 • 09:31 Комментировать

Бывший тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который после поражения от петербургского «Зенита» не пожал руку рулевому соперников Сергею Семаку.

«Если бы матч завершился победой «Локо», то Дзюба бы первым подошел пожать руку Семаку. Мы все хорошо знаем Артёма, у него большое эго, поэтому неудача была для него очень обидной», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

Матч состоялся на «РЖД Арене» в минувший уик-энд и завершился поражением «железнодорожников» со счетом 1:2.

После этого матча «Локо» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Зенит» уверенно лидирует.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Андрей Чернышов Артём Дзюба
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