Агент Сильянова отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Зенит»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника столичного «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал интерес к игроку со стороны петербургского «Зенита».

«Очередные слухи. У Сильянова аренда в «Ростове» с правом выкупа, впереди ещё восемь туров. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний защитник принял участие в 22 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.