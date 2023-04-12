Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал двух лучших российских футболистов за последние 30 лет.

«Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина», - приводятся слова Кержакова в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Аленичев вместе с «Порту» становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Вместе с Аршавиным Кержаков выступал за петербургский «Зенит» и национальную сборную России.