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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазавшили рассказал о реакции на увольнение Бердыева

12 Апреля 2023 • 07:56 Комментировать

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазавшили отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Удивлен отставке Бердыева, но причин не знаю. Бердыев - классный тренер, очень грамотный, но характер у него жесткий, что не всем нравится. Возможно, с кем-то характером не сошлись», - передает слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Напомним, что об отставке Кавазашвили было объявлено 10 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Хохлов.

По итогам 22 туров чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Анзор Кавазашвили Сочи
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