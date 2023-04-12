Генич высказался об отставке Бердыева

Популярный комментатор Константин Генич высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Это не в стилистике Бердыева после пяти игр сдаваться и говорить, что он не справляется. Очень странное решение. Вряд ли Бердыев сам психанул и ушел после пяти матчей», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

«Сочи» провел под руководством Курбана Бекиевича пять матчей, в которых одержал две победы и потерпел три поражения. После 22 туров южане занимают девятое место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Хохлов.