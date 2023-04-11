Главный тренер «Ариса»: «Очень хочу, чтобы Кокорин остался»

Наставник «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский после разгрома «Омонии» снова заявил о том, что хотел бы сохранить в составе своей команды Александра Кокорина.

«Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался в команде, ему нравится в «Арисе», нравится, как мы играем, нравится отношение к нему. Здесь он ощущает уважение и поддержку», - рассказал Шпилевский «Спорт-Экспрессу», добавив, что новость о возвращении Кокорина после сезона в «Фиорентину» является не более чем слухом.

Напомним, что благодаря разгромной победе над «Омонией» «Арис» забрался на первое место чемпионата Кипра, сбросив на вторую строчку АПОЭЛ.