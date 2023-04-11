«Арис» Кокорина разгромил «Омонию» и стал лидером чемпионата Кипра

Кипрский «Арис», игроком которого является российский форвард Александр Кокорин, разгромил своего сегодняшнего соперника в чемпионате Кипра в лице «Омонии» - 3:0. Сам Кокорин в прошедшем матче голом не отметился, однако был к этому очень близок, попав в перекладину ворот соперника.

Напомним, всего у 32-летнего Кокорина в текущем сезоне уже 11 забитых голов и шесть ассистов. Все результативные действия россиянин оформил в рамках чемпионата Кипра.

После очередной победы «Арис» вырвался в лидеры чемпионата Кипра, опередив идущий на первой строчке АПОЭЛ. Теперь у команды 63 балла, у АПОЭЛа со второго места – 62. На третьем месте идёт АЕК из Ларнаки – 58 очков.