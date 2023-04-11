Во вторник стало известно о назначении Андрея Талалаева главным тренером «Химок». 50-летний специалист подписал пятилетнее трудовое соглашение с московским клубом.

Для Талалаева «Химки» стали уже третьим клубом по ходу сезона – ранее тренер поработал с «Ахматом» и «Торпедо». Пресс-служба РПЛ решила подшутить над Талалаевым, представив его в образе персонажа известной игры «Марио». Только вместо монеток тренер собирает клубы.

«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?» - говорится в сообщении РПЛ.

«Химки» на текущий момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице.