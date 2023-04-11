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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов рассказал, чего не хватает игрокам «Динамо»

11 Апреля 2023 • 20:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.04 14:00

Российский специалист Игорь Шалимов поделился своим видением ситуации, в которую попало московское «Динамо». По мнению Шалимова, игрокам «бело-голубых» не хватает спортивной злости для того, чтобы прервать серию неудач и начать побеждать.

«Смотришь на лица футболистов «Динамо» и не видишь на них спортивной злости, все словно какие-то обречённые, будто на поле вышла интеллигенция», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Тренер добавил, что знает лично некоторых из состава «Динамо», например, Даниила Фомина.

«Он может быть злым по-спортивному. А так, впечатление, будто в команде все «добряки», - заключил Шалимов.

Напомним, что «Динамо» по итогам 22 тура скатилось в турнирной таблице Премьер-лиги на шестое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Шалимов
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