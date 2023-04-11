Судья дважды грубо ошибся в пользу «Спартака»: Вердикт ЭСК РФС по дерби

В субботу в чемпионате России проходил матч между «Спартаком» и «Динамо». Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала несколько ключевых эпизодов. Об этом в эфире программы «Правила игры» рассказал Николай Левников, который входит в состав ЭСК.

Было установлено, что пенальти в ворота «Динамо» в концовке игры был назначен ошибочно. С этого пенальти «Спартак» забил третий гол, и матч завершился вничью 3:3.

Кроме того, ЭСК решила, что на 77-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев должен был быть удалён после получения двух жёлтых карточек в рамках одного эпизода.

На московком дерби работала бригада Сергея Иванова.