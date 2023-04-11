Шаронов высказался об отставке Бердыева из «Сочи»

Наставник «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался об увольнении Курбана Бердыева с тренерского поста «Сочи».

«Было бы хорошо задать руководству «Сочи» вопрос, каким образом оценивали работу Бердыева. Ведь для становления команды нужно время. Самый лучший пример — лондонский «Арсенал». У Курбана Бекиевича этого времени не оказалось», — заявил экс-защитник «Рубина» в интервью «Чемпионату». По его мнению, необходимо знать, какая стратегия была обговорена между сторонами, а также то, все ли игроки соответствовали пожеланиям тренера.

Напомним, что Курбан Бердыев был уволен из «Сочи» 10 апреля. Исполняющим обязанности наставника до конца сезона будет Дмитрий Хохлов.