«Динамо» может поучаствовать в предсезонном турнире вместе с «Зенитом»

В прессе появилась информация о том, что в конце июня – начале июля в Санкт-Петербурге может пройти предсезонный турнир. Его участниками должны стать «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и ещё один клуб из Премьер-лиги России.

По данным «Спорт-Экспресса», четвёртым участником турнира может стать московское «Динамо».

Отмечается, что матчи этого предсезонного турнира может показать один из федеральных каналов.

Не лишним будет напомнить, что «Зенит» и «Фенербахче» недавно подписали договор о сотрудничестве. Он рассчитан на два года.