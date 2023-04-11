Динияр Билялетдинов уверен, что «Локомотив» не попадёт в стыки

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о шансах «железнодорожников» в чемпионате России.

«Локомотив» избежит стыков, спокойно наберет еще около девяти очков. А дальше нужно смотреть в следующий сезон», — приводит слова Билялетдинова портал «Чемпионат».

После 22 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков. 16 апреля подопечные Михаила Галактионова сыграют в гостях с «Оренбургом» в рамках 23-го тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.