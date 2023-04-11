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Петрушин: «Видимо, Тюкавин не хочет уходить из «Динамо» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 18:40 Комментировать (1)
Динамо Москва
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15.04 14:00

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о переходе нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в «Зенит».

- Как вы относитесь к потенциальному трансферу Тюкавина в «Зенит»?

- Его однозначно нельзя отпускать. В большей степени все будет зависеть от Константина и его агента. Несколько лет назад Александр Ташаев перешёл в «Спартак». А толку? Многое зависит от агента. Для них главное - деньги. Чем дороже, тем лучше. Часто после дорогих трансферов агенты вообще бросают игроков. Я так понимаю, Тюкавин на смену Малкому будет приходить. Пока все на уровне слухов, так что следим. Я бы пока не опережал события.

- Как думаете, сам Константин намерен сменить обстановку?

- Судя по его интервью, он не горит желанием покидать клуб. Как любой игрок он хочет выступать в стартовом составе, выходить на поле с первых минут. Здесь все будет зависеть только от него. Не знаю тренеров, которые держат на лавке парней, которые регулярно забивают. Игра расставляет все на свои места. Ни один тренер не будет консервировать на лавке нападающего, который регулярно отмечается голами.

- Долго ещё в команде будут надеяться на возрастного Смолова?

- Это в наше время считалось, что в 30 лет надо завершать карьеру. А сейчас можно играть долго, плюс Фёдор почти не травмируется. В «Динамо» прекрасная база и инфраструктура в целом, всегда можно восстанавливаться. Если он приносит пользу команде, то его тоже бессмысленно сажать на скамейку.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Петрушин Константин Тюкавин
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11 Апреля 2023 в 18:49
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