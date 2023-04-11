Александра Мостового выписали из больницы

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой был выписан из больницы. Об этом рассказал он сам.

«Меня выписали из больницы. Не всё в порядке, старые травмы не дают мне находиться в порядке. Да, сейчас лечусь дома. Это всё травмы спины, о которых говорил, позвоночник, который я повредил, наверное, в начале футбольной карьеры», - слова Мостового цитирует ТАСС.

О госпитализации Александра Мостового стало известно на днях. Экс-игрок сборной России быстро всех успокоил, сказав, что проходит плановое лечение.

Мостовой повесил бутсы на гвоздь в 2005 году. По ходу футбольной карьеры он выступал не только в России, но и в Европе.