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Юран: «Мне комфортно работать с Глушаковым»

11 Апреля 2023 • 18:10 Комментировать
Динамо Москва
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Пари НН
15.04 14:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о полузащитнике команды Денисе Глушакове.

«Мне комфортно работать с Глушаковым, он является проводником моих идей в команде. Он хорошо знает все мои требования, я рад, что мы снова можем поработать с ним вместе», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Глушаков является топовым футболистом, который способен еще играть на высоком уровне.

Напомним, минувшей зимой 36-летний хавбек расторг трудовой договор с «Химками» и заключил контракт с «Пари НН». За нижегородский клуб Глушаков провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Денис Глушаков Пари НН
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