Юран: «Мне комфортно работать с Глушаковым»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о полузащитнике команды Денисе Глушакове.

«Мне комфортно работать с Глушаковым, он является проводником моих идей в команде. Он хорошо знает все мои требования, я рад, что мы снова можем поработать с ним вместе», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Глушаков является топовым футболистом, который способен еще играть на высоком уровне.

Напомним, минувшей зимой 36-летний хавбек расторг трудовой договор с «Химками» и заключил контракт с «Пари НН». За нижегородский клуб Глушаков провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.