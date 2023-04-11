В «Химках» высказались о будущем Рината Билялетдинова после прихода Талалаева

«Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым – он занял должность главного тренера команды. Николай Оленев, который является генеральным директором подмосковного клуба, высказался насчёт будущего Рината Билялетдинова. После ухода Спартака Гогниева именно он тренировал команду.

«Ринат Саярович [Билялетдинов] остаётся в футбольном клубе. Что касается тренерского штаба, давайте дождёмся решения Андрея Викторовича [Талалаева]. Как он сформирует, так увидим», - сказал Талалаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Химки» сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 15 апреля – против «Крыльев Советов» на поле соперника.