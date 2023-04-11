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Экс-игрок «Химок» Тихий сообщил, что тренируется с «Пари НН»

11 Апреля 2023 • 17:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.04 14:00

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, что тренируется с «Пари НН».

«Да, тренируюсь с «Пари НН», причем в общей группе. Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу, что допустили такую возможность. Ребята в команде приняли меня хорошо», — приводит слова Тихого Metaratings.

При этом футболист не стал обсуждать возможное подписание контракта с клубом, отметив, что он все равно уже не сможет сыграть в текущем сезоне.

В сезоне-2022/23 Тихий принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Ранее футболист расторг трудовой договор с «Химками» и покинул клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тихий Пари НН
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ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
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