Экс-игрок «Химок» Тихий сообщил, что тренируется с «Пари НН»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, что тренируется с «Пари НН».

«Да, тренируюсь с «Пари НН», причем в общей группе. Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу, что допустили такую возможность. Ребята в команде приняли меня хорошо», — приводит слова Тихого Metaratings.

При этом футболист не стал обсуждать возможное подписание контракта с клубом, отметив, что он все равно уже не сможет сыграть в текущем сезоне.

В сезоне-2022/23 Тихий принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Ранее футболист расторг трудовой договор с «Химками» и покинул клуб.