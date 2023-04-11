Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги московского дерби 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (3:3).

- Считаю, в целом матч получился достаточно равным. «Спартак» начал игру достаточно интересно, но потом стал пропускать нелогичные голы. Когда Соболев забил в свои ворота, не разобрались Селихов и полевые игроки «Спартака». Но надо сказать, что подача у «Динамо» с углового была очень такая неприятная для вратаря, мяч летел фактически по головам, и там любой рикошет мог привести к голу, как и получилось на самом деле. Третий гол «Динамо», когда Тюкавин проскочил мимо мяча, тоже оказался не самым логичным. Но в то же время, на мой взгляд, не должен был назначаться пенальти в пользу «Спартака», потому что такие касания в штрафной площади происходят сплошь и рядом. Сказать, что там было явное нарушение правил, нельзя. Для сравнения, в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» Салаха вообще явно хватали двумя руками, но судья одиннадцатиметровый не назначил.

Почему «Спартак» не выигрывает на протяжении нескольких матчей? Соперники уже приспособились к нему и знают, чего он него ожидать. Функционально команда смотрится сейчас достаточно нормально, но какие-то механизмы всё-таки разладились. Тренерскому штабу «Спартака» надо придумать что-то новое в этой ситуации, поскольку они действительно растеряли много очков в весенней части чемпионата. Многие надеялись на интригу в борьбе за первое место, что «Спартак» всё-таки будет нагонять «Зенит», однако ситуация развернулась иначе, и теперь «Ростов» выглядит наиболее вероятным претендентом на серебро.