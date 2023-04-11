Гуренко оценил перспективы «Локомотива»

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался по поводу перспектив «Локомотива».

Напомним, что на минувших выходных московская команда проиграла «Зениту» на своём поле с результатом 1:2. На текущий момент «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Команда на ходу. Было четыре победы подряд, теперь достойное поражение. Уверен, «Локомотив» избежит «стыков» и сделает задел на следующий сезон, когда будет готова бороться за высокие места. Нынешний подбор футболистов позволяет на это рассчитывать», - сказал Гуренко, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Следующий матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 16 апреля, - против «Оренбурга» на поле соперника.