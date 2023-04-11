Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Филипе Малкома о том, что он допускает свой переход в европейский клуб.

- Куда там Малком уедет? Разве что только в команду ниже середины таблицы. На более высокий уровень никто его не возьмёт. Малкому тоже чего-то не хватает. Да, он футбольный, но я думаю, у него со здоровьем что-то или с выносливостью. Он не игрок команд первой десятки таблицы европейских чемпионов – допустим, Испании или Италии. Его уровень - РПЛ, где он один матч провёл нормально, а потом пять завалил, простоял.