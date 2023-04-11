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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Малком уедет в Европу разве в команду ниже середины таблицы» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 16:41 Комментировать

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Филипе Малкома о том, что он допускает свой переход в европейский клуб.

- Куда там Малком уедет? Разве что только в команду ниже середины таблицы. На более высокий уровень никто его не возьмёт. Малкому тоже чего-то не хватает. Да, он футбольный, но я думаю, у него со здоровьем что-то или с выносливостью. Он не игрок команд первой десятки таблицы европейских чемпионов – допустим, Испании или Италии. Его уровень - РПЛ, где он один матч провёл нормально, а потом пять завалил, простоял.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Малком Филипе
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