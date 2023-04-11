В чём логика в увольнении Курбана Бекиевича: Неудачный «последний танец» Бердыева

Курбан Бердыев покинул «Сочи», проработав менее полугода. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что это вообще было.

Что это было? Пожалуй, это главный вопрос к данному мимолетному периоду, который Курбан Бердыев провёл в «Сочи». Насколько странным выглядело решение о его приглашении, настолько же удивительным теперь кажется его увольнение. Принять более нелогичное решение, кажется, было очень сложно.

Когда Бердыев только возглавил «Сочи», многих это удивило. Клуб, который делал ставку на растущих тренеров (Владимир Федотов, Вадим Гаранин) и сильную селекцию, зачем-то решил всё это сломать. Во-первых, Бердыеву всегда было мало только полномочий наставника. Кроме того, всегда селекция в его прежних командах замыкалась на нём. Казалось, что «Сочи» решил сменить свой красивый и развивающийся проект на совершенно иной. Бердыев мог принести результат, но при этом после него традиционно оставалась выжженная земля.

Если в «Сочи» решились изменить вектор развития клуба, то в этом смысле очень странно давать оценку работе Бердыева по результатам пяти игр. Южане два матча выиграли, три проиграли – не самый провальный показатель. «Сочи» не грозит участие в стыковых матчах, из Кубка России команда вылетела раньше. Ничего трагичного не произошло. При этом оценивать Бердыева на короткой дистанции абсолютно неправильно. Его команды играли в довольно сложный футбол, под который надо подбирать игроков и их учить ему.

Показательной в этом смысле является карьера Бердыева в «Ростове». Все помнят концовку – участие в Лиге чемпионов и предшествующее ему второе место, когда дончане едва не стали чемпионами. Однако за сезон до этого «Ростов» едва не вылетел. Бердыев, конечно, принял команду в непростом положении, но при этом южане концовку завалили. В последних шести турах они набрали лишь три очка и оказались в переходных матчах. Лишь после успеха в них началась сказка Бердыева.

Приход Бердыева в «Сочи» в середине сезона выглядел логичным в концепции, что тренеру дают спокойно доработать этот чемпионат, разобраться в игроках, а уж результат требовать в следующем. Если приморцы хотели выигрывать уже прямо сейчас, в чем не было практической необходимости с турнирной точки зрения, надо было звать совсем иного тренера, который умеет ставить простой футбол.

Вдвойне странным кажется решение уволить Бердыева, если вспомнить разговоры, что за его кандидатуру выступали футболисты. По слухам, именно игроки просили назначить опытного специалиста. Тем неожиданнее выглядит решение сменить наставника всего-то после пяти матчей. Это намекает на возможный конфликт внутри клуба. Стоит ли теперь ждать исхода игроков? Или им таким способом решили указать на их место?

Так или иначе, очень сложно отыскать логику в решениях «Сочи». Конечно, кто-то может сказать, что клуб просто решил быстро исправить ошибку, которая была допущена при назначении наставника. Однако в любом случае «Сочи» потерял время как в буквальном смысле, так и в чисто футбольном. Ведь можно было позвать тренера, который начал бы строить команду на следующий сезон с учётом зимнего трансферного окна.

Кто теперь возглавит команду? Исполнять обязанности будет Дмитрий Хохлов. Пока что этот специалист не показал себя способным для работы на уровне Премьер-лиги. Конечно, можно допустить, что он набрался опыта, и теперь сможет дать результат. Однако «Сочи» может попасть в опасную ловушку, которая свойственна российским клубам, когда «и.о.» начинает неплохо, его утверждают, а потом всё ломается.

Очень хочется, чтобы к выбору нового тренера руководство «Сочи» подошло с холодной головой и, прежде всего, ответило на вопрос, какой должна быть команда. Именно от этого ответа и надо будет искать наставника. Если же в «Сочи» не включат логику, то ничего хорошего ждать не приходится.

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Роман Андреев