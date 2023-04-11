«ЦСКА хочет Месси»: Агент Тюкавина выругался насчёт слухов о «Зените»

Агент Алексей Сафонов, который работает с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Зенит». Представитель 20-летнего футболиста не стеснялся ругательных выражений.

«Если завтра на заборе *** [мужской половой орган] напишут, я буду это обсуждать что ли? Каждый свою ***** [ерунду] пишет. ЦСКА хочет Месси, всё нормально, но есть два момента - у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так всё ******* [отлично]. Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это ***** [ерунда] полная», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

В сезоне 2022/2023 Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 31 матч. В них нападающий записал на свой счёт девять голов.

«Динамо» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 15 апреля – против «Пари НН».