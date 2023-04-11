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Лахиялов: «Новость об отставке Бердыева из «Сочи» ошеломила» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 16:45 Комментировать

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об уходе Курбана Бердыева в отставку с поста главного тренера «Сочи».

- Новость, конечно, удивила – можно даже сказать, что ошеломила. Я не знаю, на что рассчитывали руководители «Сочи». Они надеялись на сиюминутный результат? Но они должны были понимать, что Бердыев – это тренер, который выстраивает команду не за месяц и не за два. Ему нужно большое время, чтобы организовать команду с прочным фундаментом. Возможно, она при нём претендовала бы на какой-нибудь результат в следующем сезоне. Вероятно, в матчах этого года Бердыев только присматривался к команде и к игрокам, оценивал, делать ли ставку на того или иного футболиста как раз в следующем сезоне. Может, есть другая причина отставки Бердыева, и не в результате дело. Не исключён вариант, что Курбан Бекиевич сам попросился в отставку по состоянию здоровья, всё-таки возраст у него уже немаленький. Но если причина всего лишь в результатах, то я думаю, что это ошибка руководства «Сочи» – решение, не продиктованное никакой логикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Чемпионат России Шамиль Лахиялов Сочи РПЛ
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